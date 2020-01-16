شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توجه قوافل إنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بـ4 محافظات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين بمحافظات "الجيزة - الشرقية – الإسماعيلية– بنى سويف، ولاقت استحسان المواطنين ووجهوا الشكر للقائمين على المبادرة.

قوافل

واستمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، الهادفة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة عيد الشرطة وقامت وزارة الداخلية بإيفاد عدة قوافل إنسانية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بـ(قرية المناشى بمركز شرطة منشاة القناطر بمحافظة الجيزة ، قرية كفر نشوه دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عزبة الأزهرى بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف – منطقة نفيشه بمركز الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ) .

مساعدة عاجلة

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين.



توزيع مساعدات على المواطنين

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.