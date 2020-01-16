شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن وفاة القمص يوحنا منصور وكيل مطرانية الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس وفاة القمص يوحنا منصور كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد (مقر مطرانية الجيزة) ووكيل مطرانية الجيزة بعد خدمة كهنوتية ورعوية وإدارية امتدت لما يقارب 57 سنة، ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه في الواحدة ظهر اليوم الخميس بكنيسته، وسيم الأب الراحل بيد الأنبا دوماديوس مطران الجيزة السابق فى 24 مايو 1963

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء للأنبا ثيئودسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القمص يوحنا منصور وكيل مطرانية الجيزة، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

يعود قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الخميس إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعدما أنهى زيارته الأولى لمحافظة سوهاج التي استمرت خمسة أيام، حيث تفقد البابا تواضروس خلال الزيارة إيبراشيات طهطا وجهينة وسوهاج وأخميم وطما وساقلتة والمنشاة والمراغة، والبلينا وجرجا ودير الخطاطبة ودير العذراء بجبل أخميم.

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أثناء الزيارة عقد قداسة البابا لقاء مع الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة في مطرانية سوهاج، وعقد لقاء عشاء مع المسئولين بالمحافظة داخل مطرانية سوهاج، وترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء بجرجا وألقى عظة من من مطرانية البلينا، ودشن مطرانية سوهاج وألقى العظة من مطرانية أخميم وترأس قداس تدشين كاتدرائية الشهيد أبوفام بطما وعقد لقاء مع رهبان دير العذراء مريم بأخميم وترأس قداس تدشين كنيسة الأنبا شنودة بطهطا وأدار لقاء مع رهبان ديري الأنبا شنودة الغربي والأنبا بيشاي.

حصدت محافظة سوهاج نصيب الأسد من الزيارات الباباوية في إيبراشيات الكنيسة بمصر، إذ لم يسبق للبابا تواضروس الثاني الإقامة في أية محافظة مدة تزيد عن 48 ساعة، بينما تدخل اليوم زيارته لسوهاج يومها الخامس، تفقد خلالها البابا إيبراشيات المحافظة الستة