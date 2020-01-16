شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: معرض ديارنا يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 8.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتهاء فعاليات معرض ديارنا، الذى نظمته الوزارة بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من 26 ديسمبر 2019 حتى 15 يناير 2020 وسط مبيعات غير مسبوقة تجاوزت 8,5 مليون جنيه فى سلسلة من العروض والانشطة المختلفة والمعروضات اليدوية والتراثية المتميزة.

وعبرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بنجاح المعرض وتحقيقه لمبيعات غير مسبوقه وهو مايعني حصول الأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مزيد من الموارد والتأكيد على اهتمام المصريين باقتناء المنتجات التراثيه والمصنعه يدويا، لافته إلى أن نجاح المعرض يدفع الوزارة للتوسع فى إقامة معارض فى كل المحافظات ودراسة إقامة المعرض مرتين سنويا فى القاهرة.

وكشف عادل البكساوى مستشار وزير التضامن للمعارض ان المبيعات حققت طفرة كبيره خلال الأيام الثلاثه الأخيرة وأن الإقبال تضاعف خلال الأسبوع الأخير من المعرض مع اختمام وسائل الإعلام بالترويج للمعرض ومنتجات الأسر المنتجه وثقة المواطنين فى جودة المعروضات.

و احتفى المعرض بمحافظة الفيوم كضيف شرف حيث تم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة من أعمال الخزف والخوص والتى وجدت إقبالا كبيرا من الزوار إضافة إلى كون قضية الإعاقة ايضا ضيف شرف حيث تم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.