شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 514 ألف طالب وطالبة بالثانى الثانوى أدوا امتحان الجبر والتفاضل إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم الخميس، طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، بإجمالى 587 ألف و108 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى.

وجاء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثانى الثانوى فى (40) سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، تتضمن (20) سؤال جبر، (12) تفاضل،(8) حساب المثلثات، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت اليوم نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 514 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات فى الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

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وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوى أدوا امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية فى المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 فى الفترة الصباحية.