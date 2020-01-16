شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: وحدتنا تحفظ كيان مصر والمحبة تجعل اهتماماتنا واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الوحدة هي التي تحفظ كيان المجتمع مضيفا: وحدتنا على أرض مصر هى التى تحفظ كيان مصر، نفكر فكر واحد والذى يخرج عن هذا الخط يكسر الاهتمام الواحد.

وأضاف البابا خلال عظته بكنيسة الانبا شنودة بسوهاج أمس:" لُقْمَةٌ يَابِسَةٌ وَمَعَهَا سَلاَمَةٌ، خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَلآنٍ ذَبَائِحَ مَعَ خِصَامٍ." مضيفا: احذر أن تكون كذلك فى بيتك أو كنيستك دائمًا اهتموا اهتمام دائمًا ولا يأت الاهتمام الواحد إلا بالمحبة لكل الناس " لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، فالمحبة تجعل اهتمامنا واحد.

واستكمل البابا تواضروس: ليس للإنسان فضل في أي شيء لولا نعمة الله عليك، كل إنسان يصنعه الآخرون "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" من يصنع سلامًا يصير ابن لله ومن لا يصنع سلامًا بعيد عن الله تمامًا انتبهوا.... "عِيشُوا بِالسَّلاَمِ، وَإِلهُ الْمَحَبَّةِ وَالسَّلاَمِ سَيَكُونُ مَعَكُمْ."

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وتابع البابا: وانتهز هذه الفرصة لأقدم خالص الشكر والإعزاز لرجال الشرطة والجيش لحفظهم النظام ورجال المرور وهذه الزيارة لم تكن تتم بهذا التكثيف وفي هذا الوقت القليل لولا وجودهم وعملهم ومجهودهم وأمانتهم نحن نشكرهم كلنا والعامل الأول لنجاح الزيارة هو النظام الذي قاموا به رجال الشرطة والجيش والمسؤولين و المحافظ وكل قيادات الأمن والقيادات العسكرية والتشريعية والتنفيذية والشعبية والدينية لولاهم ما كانت الزيارة تتم بهذه الصورة الجميلة.

يعود قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الخميس إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعدما أنهى زيارته الأولى لمحافظة سوهاج التي استمرت خمسة أيام، حيث تفقد البابا تواضروس خلال الزيارة إيبراشيات طهطا وجهينة وسوهاج وأخميم وطما وساقلتة والمنشاة والمراغة، والبلينا وجرجا ودير الخطاطبة ودير العذراء بجبل أخميم.

أثناء الزيارة عقد قداسة البابا لقاء مع الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة في مطرانية سوهاج، وعقد لقاء عشاء مع المسئولين بالمحافظة داخل مطرانية سوهاج، وترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء بجرجا وألقى عظة من من مطرانية البلينا، ودشن مطرانية سوهاج وألقى العظة من مطرانية أخميم وترأس قداس تدشين كاتدرائية الشهيد أبوفام بطما وعقد لقاء مع رهبان دير العذراء مريم بأخميم وترأس قداس تدشين كنيسة الأنبا شنودة بطهطا وأدار لقاء مع رهبان ديري الأنبا شنودة الغربي والأنبا بيشاى.

حصدت محافظة سوهاج نصيب الأسد من الزيارات الباباوية في إيبراشيات الكنيسة بمصر، إذ لم يسبق للبابا تواضروس الثاني الإقامة في أية محافظة مدة تزيد عن 48 ساعة، بينما تدخل اليوم زيارته لسوهاج يومها الخامس، تفقد خلالها البابا إيبراشيات المحافظة الستة.