شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أولا تصدق.. الجيزة رفعت 200 ألف طن مخلفات أسفل الكبارى خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت خلال الفترة الماضية من رفع حوالى 200 ألف طن مخلفات رتش، خلال 6 أشهر، من أسفل المحاور والكبارى والطرق الرئسية تراكمت على مدار سنوات وكانت تعكس مظهراً غير حضارياً بالعديد من الطرق والمحاور كما تم زراعة البعض منها بالمسطحات الخضراء ودعمها بالأشجار الجمالية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هيئة النظافة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من رفع حوالى 6850 طن مخلفات بالمنطقة المحصورة بين المريوطية والمنصورية بالطريق الدائرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والطالبية والهرم بحضور النواب إبراهيم حمودة وعصام إدريس ومحمد على وأحمد سميح وحمدى السيسى وإيهاب غطاطى.

ووجه محافظ الجيزة بلقاء عاجل مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي للوقوف علي معوقات التأخر فى نهو أعمال الصرف بشارعي عثمان محرم، وعثمان أحمد عثمان والعمل على رفع البدلات وربط تلك الشوارع بالصرف الصحى وكذا ربط الشوارع المختلفة بمحطة مياه الحوامدية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها ولتغطية القرى المتأثرة بالحدود الشرقية والغربية بالمدينة .

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وأكد المحافظ على مديرية الطرق بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الرصف بشارعي عثمان محرم وعثمان أحمد عثمان فور انتهاء أعمال الصرف مباشراً ودراسة مدى إمكانية البدء فى الأماكن التى انتهت الأعمال بها لكى يلمس المواطنين بدء أعمال التطوير بتلك الشوارع .

الاجتماع الذى ترأسه محافظ الجيزة جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وخدمة البيئة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز ومدير المديريات الخدمية .