شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن الملك أحمد فؤاد الثانى آخر ملوك مصر فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم الخميس 16 يناير ذكرى ميلاد الملك أحمد فؤاد الثانى، ملك مصر من 26 يوليو 1952 إلى إعلان الجمهورية فى 18 يونيو 1953، نجل الملك فاروق.

"الخليج 365 يقدم 12 معلومة عن الملك أحمد فؤاد الثانى فى ذكرى ميلاده كما يلى :

1. ولد الملك أحمد فؤاد الثانى فى 16 يناير عام 1952.

2. قرر والده الملك فاروق منح الطبيب الذى أشرف على عملية الولادة لقب الباشوية، وأطلقت المدفعية عدة طلقات إعلانا عن مولد أول طفل ذكر للملك فاروق، الذى أعلنه وليًا للعهد.

3. بعد 10 أيام من مولد الملك أحمد فؤاد الثانى اندلعت أحداث القناة وذلك من خلال مواجهات شرسة بين القوات البريطانية ورجال الشرطة المصريين فى الإسماعيلية، وفى اليوم التالى اندلعت حرائق فى القاهرة.

4. وبعد خمسة شهور فقط من مولد الملك أحمد فؤاد الثانى قامت ثورة يوليو والتى أسفرت عن تنازل والده الملك فاروق عن العرش.

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5. تنازل الملك فاروق عن العرش لنجله البالغ من العمر خمسة أشهر فقط تحت ضغط الضباط الأحرار قادة ثورة يوليو فى 26 يوليو 1952، وغادر بصحبة والدته مصر إلى إيطاليا على متن يخت المحروسة.

6. شكلت لجنة الوصاية على العرش المكونة من الأمير محمد عبد المنعم وبهى الدين باشا بركات والقائم مقام رشاد مهنا وذلك إلى تاريخ إعلان الجمهورية فى 18 يونيو 1953.

7. عاش مع أخواته الثلاث فى سويسرا وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة عامة.

8. حصل الملك أحمد فؤاد الثانى على شهادة الثانوية الفرنسية من مؤسسة روزى فى سويسرا، ثم أكمل بعدها دراسته الجامعية فى جامعة جنيف، فى تخصص العلوم السياسية والاقتصاد.

9. انتقل بعد زواجه إلى العاصمة الفرنسية باريس وعمل مستشارًا ماليًا واقتصاديًا لشركات فرنسية وأجنبية.

10. رد الرئيس المصرى محمد أنور السادات جوازات السفر المصرية له ولعائلته بعد أن نزعت عنهم الجنسية المصرية لفترة طويلة، وهكذا تمكن من زيارة مصر مرات عديدة.

11. تزوج الملك أحمد فؤاد الثانى من الفرنسية دومينيك فرانس بيكار، والتى لقبت بالملكة فضيلة وأنجبا ثلاثة أبناء.

12. وبعد أن دبت الخلافات بينهما أصدرت محكمة سويسرية حكماً بطلاقهما فى 9 مايو 2006، وبعد استئناف وتحديدًا فى 18 أغسطس 2008 صدر القرار النهائى للطلاق حيث تم تأكيده وأصبح ملزماً.