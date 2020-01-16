شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين فى إدارات البيئة والمخازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 2019 /2020 وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ببناء وتأهيل صف قدرات ومهارت العاملين بالمحليات باعتبار التدريب من أهم وسائل تطوير الادارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس، أن مركز سقارة يقوم خلال الأسبوع المقبل بتنفيذ 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات العاملين بإدارات البيئة وتنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات المخازن إضافة إلى دورة جديدة للغة انجليزية مستوى ثانى ، كما تستمر دورة دورة اساسيات التحول الرقمى للأسبوع الثانى على التوالى ويستفاد من هذه الدورات 175 متدرباً فى جميع المحافظات.

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من ناحية أخرى احتفل مركز سقارة اليوم بإنتهاء فعاليات ثلاث دورات تدريبية هى التخطيط للتنمية المستدامة مع التركيز على التخطيط المحلى المتكامل لرؤساء الوحدات القروية، إضافة إلى دورتين تدريبتين عن تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فى مجال الشئون المالية ودورة اللغة الانجليزية مستوى ثانى واستفاد منها 135 متدرباً من جميع المحافظات.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أنه يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2019/2020 ومستوى الأداء ومدى الاستفادة والمستوى التى يتخرج منها متدربى الدورات التدريبية مشيراً إلى أنه تم حتى الان تنفيذ 50 دورة تدريبية من الخطة التدريبية والتى بدأت فى شهر سبتمبر 2019 استفاد منها حوالى 2512متدرب بمختلف المستويات الوظيفية وفى جميع المحافظات.

وأشار شعراوى إلى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات فى محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم موضحاً انه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.