شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": تعيين 2791 شابا بالمنوفية من بينهم 48 ذوى احتياجات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن إجمالى المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2791 شابا، بينهم 48 من ذوى الاحتياجات، بمنشآت القطاع الخاص، من 6470 شابا مسجلا بالمديرية باحثا عن العمل.

وقال الوزير إنه تلقى تقريرا بذلك من عفيفى محمد عفيفى، مدير المديرية، مشيرا إلى أن المديرية قامت خلال ديسمبر 2019 بقياس مستوى مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، والتفتيش على 411 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محاضر مخالفات لـ 354 منشأة، وإنذار355 منشأة، والتفتيش على 1153 منشآت لتنفيذ قانون العمل، وأسفر عن تحرير 294 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وتم عمل إنذار لـ ( 333 ) منشأة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى إطار متابعة الشكاوى فى مجال علاقات العمل جرى تسوية 12 شكوى وديا، وأحيلت 32 شكوى للقضاء، ومازالت 43 شكوى تحت البحث والدراسة، وأنه جرى حفظ 35 شكوى من أصل 122 قدمت للمديرية.

كما قامت المديرية بعقد 26 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت فى مجالات الحوار الاجتماعى، والإدمان وتعاطى المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة، وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عقد 32 ندوة توعية في مجال السلامة الصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت.