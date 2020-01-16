شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء القاهرة" تطالب بالتحقيق مع المتورطين فى التعسف ضد طبيبات حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة أطباء القاهرة، إن جموع الأطباء تابعوا بكل الأسى والحزن الحادث الأليم الذى أدى لاستشهاد وأصابة 15 من الطبيبات، خلال انتقالهن فى مهمة تدريبية من محافظة المنيا إلى القاهرة، أمس الأربعاء، مطالبة بمعاقبة وإقالة كل التسلسل الإدارى من الأكبر للأصغر المتسبب فى إزهاق أرواح الطبيبات.

وطالبت النقابة الفرعية للأطباء بالقاهرة، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، باعتبار الطبيبات المتوفيات شهيدات رسميا، واعتبار ذويهم أهالي شهداء ماديا واجتماعيا، وإعادة هيكلة مديريات الصحة وتجريم التعسف الإداري، والتحقيق نقابيا وقانونيا مع المتورطين في التعسف ضد الأطباء وشطب أسماء من يثبت تورطهم من لوائح مزاولة المهنة، قائلة: ونحن نقف صفا بصف بجوار أهالى زميلاتنا الشهداء في مصابهم، سائلين الله لهم الصبر والسلوان.

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وأضافت: ونحن وإذ ننقل كل تعازينا الحارة والصادقة لأهالي الزملاء الأعزاء فى مصابهم، فإننا نصر ونتمسك بمحاسبة المتسببين في انتقال مجموعة كبيرة من الطبيبات حديثات التخرج من محافظة المنيا في صعيد مصر إلى القاهرة تعسفيا لحضور برنامج تدريبي كان يمكن نقله بالفيديو كونفرنس أو بأي طريقة أخرى، كما اننا نؤازر زملاءنا في نقابة اطباء المنيا والنقابة العامة لأطباء مصر، من أجل عقاب من استخدموا سلطتهم الادارية تعسفيا لتهديد الطبيبات بنقلهن من أماكن عملهم في حالة عدم حضورهم لتدريب مفاجئ، ونؤكد أن القهر الاداري لا يصنع مهني محترم يصون المريض ويصون الوطن".

وأكدت وزارة الصحة والسكان استقرار حالة الطبيبات المصابين فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهم سيكتب لهم على خروج.