شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بشارع جامعة الدول والبطل أحمد عبد العزيز اتجاه الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت سيولة مرورية، اليوم الخميس، بشارع البطل أحمد عبد العزيز، اتجاه الدقي، مما أدى إلى سهولة حركة السيارات، كما شهد الاتجاه ناحية شارع جامعة الدول العربية انسياب حركة السيارات، وكذلك فى الاتجاه القادم من إمبابة ومنطقة أبو الفدا ومتجه إلى تقاطع شارع السودان، كما ظهرت سيولة مرورية فى الاتجاه الآخر القادم من تقاطع شارع السودان ومتجه إلى ميدان سفنكس، والطرق المؤدية إلى أحمد عرابي.

وعزز رجال المرور من تواجدهم بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، لضمان سهولة حركة سير السيارات، والقضاء على أى كثافات وتيسير حركة المرور، وضمان استمرار الحركة المرورية دون توقف، وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية إليها، وإزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.