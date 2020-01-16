محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
تقدم النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بالإسكتدرية، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن وفاة 4 بينهم طبيبتين وإصابة 17 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.
وأضاف حافظ، أن أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، مستنكرًا نقل الأطباء لموقع التدريب، في حين أنه من الممكن توفير مدرب لهم في المنيا بدلًا من سفرهم خاصة وأن بينهن طبيبة حامل فقدت جنينها نتيجة القرارات العشوائيه، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.
وشدد حافظ، على ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط في صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب في القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يتقدم ببيان عاجل حول حادث المنيا والقرارات العشوائية لوزيرة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.