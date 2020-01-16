برلماني يتقدم ببيان عاجل حول حادث المنيا والقرارات العشوائية لوزيرة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بالإسكتدرية، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن وفاة 4 بينهم طبيبتين وإصابة 17 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وأضاف حافظ، أن أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، مستنكرًا نقل الأطباء لموقع التدريب، في حين أنه من الممكن توفير مدرب لهم في المنيا بدلًا من سفرهم خاصة وأن بينهن طبيبة حامل فقدت جنينها نتيجة القرارات العشوائيه، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.

وشدد حافظ، على ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط في صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب في القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.