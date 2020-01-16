لإعداد مليون طالب.. وزير التعليم العالي يفتتح مركزًا للتدريب المهني بجامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان، صباح اليوم الخميس، بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، شيري كارلين،ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشاردوني، والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعه أسوان، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي.

وقالت التعليم العالي، في بيان، إن مشروع المراكز يسعى إلى تمكين وإعداد نحو مليون طالب من طلاب الجامعات الحكومية، عن طريق تقديم خدمات التوجيه المهني ومهارات التوظيف وريادة الأعمال لزيادة القدرة التنافسية للخريجين من خلال 21 مركزًا للتنمية المهنية في 14 جامعة حكومية في القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر.

وتابعت الوزارة: "أُقيم المركز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن المقرر أن يقوم فريق عمل الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفي مركز جامعة أسوان كميسرين مهنيين قادرين على تقديم خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعة، بما يساهم في استدامة المركز والخدمات المهنية التي يقدمها، ومن خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) سيقوم المشروع بتحديد الفرص والفجوات بأسواق العمل المحلية لمساعدة الجامعات في استيعاب ذلك في مناهجها الدراسية".

وأشاد وزير التعليم العالي، بمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني ودورها في تدريب الشباب الجامعي ومساعدة الشباب على خلق فرص العمل، كما قدم الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية لدعمهما إنشاء 21 مركزًا للتطوير المهني بالجامعات المصرية.

ووجه عبدالغفار، بضرورة ربط برامج التدريب لهذه المراكز باحتياجات سوق العمل للأقاليم الجغرافية في مصر، مؤكدًا أهمية دور الجامعة في خدمة المحافظة وتنمية المجتمع المحلي.

Advertisements

وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشاردوني: "أنا فخور بأن أشارك الوزير خالد عبدالغفار ورؤساء الجامعات المصرية افتتاح المركز الجامعي للتدريب المهني بجامعة أسوان اليوم، ونحن سعداء بالعمل في شراكة مع الجامعات المصرية في مشروع المراكز الجامعية والتي تمتد من أسوان للإسكندرية".

وأضاف ريتشاردوني: "كما يُعد هذا المشروع إنجازا آخر في تاريخ الجامعة الأمريكية بالقاهرة المئوي في خدمة مصر، موجها الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي جعلت هذا المشروع ممكنا، كهدية من الشعب الأمريكي".

وقالت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، شيرى كارلن ، إن هذا المشروع يقوم بتعزيز قدرات التوظيف لخريجي الجامعات، ويخلق قنوات اتصال بين الجامعات وسوق العمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يهدف إلى تقديم التوجيه والتدريب المهني مجانا لطلاب الجامعات لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، مضيفًا: "سيساعد المركز الطلاب على إيجاد فرص عمل من خلال معارض التوظيف والتدريب على ريادة الأعمال".

وصرح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، بأن الجامعة الوليدة تأخذ خطوات كبيرة نحو اتخاذ مكانتها اللائقة ضمن أفضل الجامعات ليس بمصر فقط ولكن عالميًا وتعد سنة 2019 عام الإنجازات بعد تحقيق المركز الأول في تصنيف التايمز للاستشهاد العلمي، واحتلت المركز الثامن من ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى الوطن العربي.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه بلغ عدد كليات ومعاهد جامعة أسوان 20 كلية ومعهدًا وبلغ عدد الطلاب بالجامعة 21514 طالبًا وطالبة.