التعليم: 514 ألفًا بثانية الثانوي أدوا امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أدى صباح اليوم الخميس، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي (2019/2020)، بإجمالي 587 ألفًا و108 طلاب.

وجاء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي في 40 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، تتضمن 20 سؤالًا للجبر، و12 للتفاضل، و8 لحساب المثلثات، وتم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي (2019/2020)، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 514 ألف طالبًا وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لآداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة داخل 3252 مدرسة (عام - خاص).

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وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم، الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 في الفترة الصباحية.