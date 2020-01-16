3 أيام حدادًا وبلاغ للنائب العام.. 7 قرارات للأطباء في حادث طبيبات المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص التعازي لأسر الضحايا في حادث التصادم الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الطبيبات، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وقالت النقابة، في بيان، اليوم الخميس: "على خلفية الحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير، ونتج عنه استشهاد 4 أشخاص بينهن طبيبتان وإصابة 17 آخرين، بينهن ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أي فسحة من الوقت؛ لترتيب وسيلة سفر آمنة، وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية".

وقرر مجلس نقابة الأطباء ما يلي:

- التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر.

- إحالة الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

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- تطالب النقابة بأن تتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الانتقال لأي محافظة أخرى فتوفر جهة العمل سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

- ضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.

- إعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.

- رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين.

- تقديم جميع سبل الدعم القانوني والنقابي لأهالي الشهداء وللمصابين.