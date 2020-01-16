عمرها 2500 سنة.. مكتبة الإسكندرية تنظم معرضًا يوثق رحلة النقود في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية معرضًا تحت عنوان "رحلة النقود في مصر عبر العصور"، بالتعاون مع كل من متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف الآثار التعليمي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ومتحفي الآثار والمخطوطات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وبالمشاركة مع خبراء النقود المصرية، وذلك في الفترة من 19 إلى 24 يناير 2020 بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

وتدور فكرة المعرض حول "رحلة النقود في مصر"، وهي رحلة طويلة قدرها 2500 سنة، تمتد من أول قطعة نقدية سُكت في عهد الأخمينيين مرورًا بما أصدره البطالمة من دراخمات وستاترات، وما أصدره البيزنطيين والرومان من دنانير ذهبية وفلوس نحاسية، والساسانيين من دراهم فضية، وصولًا إلى العرب وحتى العصر الحديث، مما يبرز رسوخ فكرة تتابع وتداول النقود في مصر.

كما تعتبر النقود المصرية سجلًا مصورًا لتطور فنون الخط والكتابة، فعلى أوجه العملة سارت رحلة الكتابة في تطورها موازية لما وصل إليه الخطاط والفنان المصري من رقي وتقدم في مجاله.

Advertisements

ويتكون المعرض من 14 قسمًا يتناول النقود (البطلمية - الرومانية السكندرية - الرومانية المتأخرة والبيزنطية - الأموية - العباسية - الطولونية - الإخشيدية - الفاطمية - الأيوبية - المملوكية - العثمانية - العلوية - الجمهورية - الأجنبية)، حيث تُعرض في شكل لوحات بالإضافة إلى عرض بعض المجموعات النقدية لأول مرة بصورة مُجمعة في مصر.

ويصاحب المعرض مجموعة من الأنشطة العلمية والعملية، حيث يُعقد يوم الأحد الموافق 19 يناير ندوة عامة عن "تاريخ النقد في مصر عبر العصور" يشارك فيها المهندس مجدي حنفي، خبير العملات المصرية، والدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نجلاء عزت، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة عين شمس، والدكتور محمد حمدي، بمركز دراسات الخطوط.

ويُصاحب المعرض يوم الثلاثاء 21 يناير ورشة عمل حول التقنيات الحديثة في تصوير العملات خاصة تقنية RTI التي تمكن من إعادة الإضاءة التفاعلية للقطع الأثرية من أي اتجاه، وتستهدف الورشة التي ينظمها متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية العاملين بالمتاحف والمناطق الأثرية، والمرممين، والعاملين في التوثيق الأثري، وهواة التصوير الأثري، وباحثي الماجستير والدكتوراه.

وتُسلط الورشة الضوء على أساسيات التصوير وكيفية إعداد ملفات RTI واستخداماتها المختلفة. ويمكن تسجيل المشاركة في الورشة عبر موقع متحف الآثار.