رياح وبرودة وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة على مختلف الأنحاء. وقالت الهيئة العامة للأرصاد، إن طقس الجمعة يشهد تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد. وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا. وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة: القاهرة الكبرى 17 11 Advertisements الوجه البحري 16 10 السواحل الشمالية الغربية 16 12 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء18 11 جنوب سيناء والغردقة 21 15 شمال الصعيد 18 08 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 10

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