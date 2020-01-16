محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة إسنا، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية، والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.
وأسفرت الجهود عن التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.
جاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصلح خير.. أمن الأقصر يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في إسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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