ضبط عاطل متلبسًا بحيازة 7 كيلو حشيش في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته على 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش المخدر بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط "عصام.ي"، 42 سنة، عاطل ومقيم عرب المساعيد، بهتيم، وبحوزته 50 "فرش" من مخدر الحشيش، تزن حوالي 7 كيلو جرام، ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

حرر عن ذلك المحضر رقم 688 لسنة 2020 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.