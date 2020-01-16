1 أبريل.. نظر طعن الأب المتهم بقتل "طفلي الدقهلية" على حكم إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة النقض، جلسة 1 أبريل المقبل، لنظر طعن المتهم محمود نظمي، على حكم الجنايات الصادر بإعدامه شنقا؛ لاتهامه بقتل طفليه ريان ومحمد وإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط إلى نهر النيل.

وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق، بمعاقبة نظمي بالإعدام شنقا، بعدما أحاله النائب العام للمحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسه، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لنجليه ريان ومحمد، فضلًا عن اتهامه بتعاطي المخدرات.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من المتهم في 21 أغسطس 2018، يفيد باختفاء نجلي المتهم أثناء اصطحابهما إلى الملاهي الكائنة بمركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية، ثم تم العثور على جثتيهما طافيتين على الماء بفرع نهر النيل بمدينة فارسكور في محافظة دمياط في اليوم التالي للبلاغ.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما سبق وأدلى به المتهم من اختفاء نجليه، إذ اعترف خلال التحقيقات بارتكابه واقعة قتل نجليه، وأنه قام باصطحابهما وإلقائهما تباعًا في نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور، وعلل ذلك لإصابته باكتئاب حاد لتعاطيه المواد المخدرة، ورغبة منه في تخليصهما من مساوئ الحياة، وما قد يلحقهما من عار بسبب سوء سلوكه وتبديده لثروته، واختمر في ذهنه فكرة قتلهما قبل الواقعة بـ10 أيام حتى وافته الفرصة لتنفيذ جريمته.