رغم اختفاء أجهزة المراقبة.. الأمن يُسقط المتهمين بسرقة شيكات بنكية من شركة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، في كشف غموض سرقة شركة استيراد وتصدير أدوات صحية بالخانكة وضبط الجناة.

تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من صاحب شركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة المركز، باكتشافه كسر باب الشركة خاصته، وسرقة مبلغ مالي، 5 شيكات بنكية من داخلها.

بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة الخارجي والداخلي وآثار عنف بعدد 2 مكتب خاصين بالموظفين والكاميرات وعدم وجود الجهاز الخاص بتسجيل وحدة الكاميرات.

Advertisements

ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة عامل بذات الشركة، 3 عاطلين، مقيمين بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بالتوجه فجراً لمقر الشركة حيث قام المتهم الأول بمحاولة فتح باب الشركة الرئيسي بمفتاح مصطنع نظراً لعمله بالشركة ولم يتمكن من ذلك فقاموا بكسر الباب، وقام متهمان آخران بالدلوف لداخل مقر الشركة وظل المتهم الأول وآخر بالخارج لتأمينهما.

تم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولى عليها وهى عبارة عن (مبلغ مالي، 5 شيكات بنكية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.