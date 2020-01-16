القبض على حلاق احترف تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال وحدة مباحث المرور بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث المرور بمديرية أمن الإسكندرية قيام (حلاق، مقيم بمنطقة سيدي بشر قبلي بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية وتردده على وحدات المرور لإنهاء تلك الإجراءات.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 11 توكيلًا رسميًا و89 صورة ضوئية لتوكيلات أُخرى جميعها مزورة ومبلغ مالي.

بمواجهته أقر بإحرازه تلك التوكيلات المزورة بقصد استخدامها في تسهيل تردده على وحدات المرور المختلفة لتجديد السيارات الملاكي وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه وأضاف بقيامه بتزوير تلك التوكيلات بمعرفته وإضافة أسماء أُخرى على توكيلات رسمية حقيقية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.