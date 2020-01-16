ضبط لص يسرق إطارات السيارات ويضع مكانها حجارة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل لقيامه بارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم بارتكاب وقائع سرقة الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي حال توقفها أسفل المساكن واستبدالها بوضع حجارة أسفلها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة "ملكه" وعثر بداخلها على كمية من الحجارة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأقر بارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب. تم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات داخل مخزن بمسكنه، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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