ضبط المتهمين باقتحام مدرسة وسرقة أجهزة كهربائية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالدقهلية القبض على المتهمين باقتحام مدرسة وسرقة بعض الأجهزة بالدقهلية. ورد بلاغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بسرقة "3 شاشات كمبيوتر، 2 كيسة كمبيوتر، 4 كأس "هدايا"، مكبر صوت، جهاز إذاعة مدرسية" من داخل إحدى المدارس الكائنة ببندر طلخا. Advertisements وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلَيْن "لهما معلومات جنائية" مُقيمان بدائرة المركز). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب التسلق، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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