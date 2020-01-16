الداخلية: الإفراج عن 439 سجينًا بمناسبة "نصر أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 439 نزيًلا بمناسبة عيد انتصار 6 أكتوبر لعام 2019.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 88 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن351 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019، إضافة إلى حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.