أخبار مصر | "معرض النقود".. تعاون بين المتحف الإسلامي ومكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معرض النقود".. تعاون بين المتحف الإسلامي ومكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق يوم الأحد المقبل، معرض "رحلة النقود عبر العصور" وذلك بالتعاون ما بين متحف الفن الإسلامي ومتحف الآثار التعليمي التابع لآداب الإسكندرية ومتحفي الآثار والمخطوطات بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من الأحد 19 إلى 24 يناير 2020 .

ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن المعرض يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف التابعة لوزارة السياحة والآثار للتواصل المجتمعي، ورفع الوعي الأثري والثقافي.

وأشار إلى أن المعرض يحكي قصة النقد الذي يبلغ عمره ما يقرب من 2500 عام منذ عهد الأخمينيين وحتى العصر الحالي.

يذكر أن المعرض يتكون من أربعة عشر قسمًا منها قسم النقود البطلمية، والنقود الرومانية المتأخرة، والنقود الرومانية السكندرية، والأموية، والعباسية، والطولونية، والإخشيدية، والفاطمية، والأيوبية، والمملوكية، والعثمانية، عصر محمد علي، والنقود الجمهورية، والنقد الأجنبي الأجنبية، وسوف يتم عرض شكل لوحات بالإضافة إلى عرض بعض المجموعات النقدية لأول مرة بصورة مُجمعة في مصر.