أخبار مصر | مدبولي: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرصف الطرق بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرصف الطرق بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار مدبولي في مستهل اللقاء، إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، وأن يتم التنفيذ بأعلى المواصفات، وبالفعل تم البدء في موازنة العام الماضي، وهذا العام تخصيص موارد مالية، وتم وجار تنفيذ عدد من المشروعات.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، على أن إعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتبارًا من العام المالي الحالي جاء تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم 7 بتاريخ 2019.
وعرض شعراوي، الموقف الخاص بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات، حيث أشار إلى أن العام المالي 2018-2019 شهد رصد اعتمادات مالية قدرها 5.373 مليار جنيه لتنفيذ 2050 مشروعًا بأطوال 2935 كيلو، وقد تم الانتهاء منها بالكامل ودخلت حيز التشغيل، فضلًا عن رصد اعتمادات مالية خلال العام المالي 2019-2020 قدرها 4.177 مليار جنيه لتنفيذ 1969 مشروعًا بأطوال 2158 كيلو، تراوحت نسب التنفيذ بالمحافظات بين 40 إلى 50% بالنسبة للمخطط.
كما استعرض محمود الشعراوي البيان التفصيلي لمشروعات رصف الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى عدد المشروعات وأطوال الطرق بالكيلومتر في كل محافظة، والتي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، والأولويات العاجلة لكل محافظة في العام الجاري أيضا، وكذلك الأولوية العاجلة للمحافظات خلال العامين القادمين.