أخبار مصر | مدبولي: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرصف الطرق بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرصف الطرق بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولو الوزارتين.

وأشار مدبولي في مستهل اللقاء، إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، وأن يتم التنفيذ بأعلى المواصفات، وبالفعل تم البدء في موازنة العام الماضي، وهذا العام تخصيص موارد مالية، وتم وجار تنفيذ عدد من المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء، أننا نعمل علي زيادة موازنة هذا العام بمبلغ نحو ملياري جنيه، وأن هناك تكليفًا بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن في المحافظات بعضها ببعض بطرق جيدة، وأن يتم التنسيق في التنفيذ بين المحافظات المختلفة، وهيئة الطرق والكباري، خاصة أن الهيئة تستخدم حاليًا ماكينات حديثة لرصف الطرق، بالسرعة والجودة المطلوبتين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، على أن إعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتبارًا من العام المالي الحالي جاء تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم 7 بتاريخ 2019.



وعرض شعراوي، الموقف الخاص بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات، حيث أشار إلى أن العام المالي 2018-2019 شهد رصد اعتمادات مالية قدرها 5.373 مليار جنيه لتنفيذ 2050 مشروعًا بأطوال 2935 كيلو، وقد تم الانتهاء منها بالكامل ودخلت حيز التشغيل، فضلًا عن رصد اعتمادات مالية خلال العام المالي 2019-2020 قدرها 4.177 مليار جنيه لتنفيذ 1969 مشروعًا بأطوال 2158 كيلو، تراوحت نسب التنفيذ بالمحافظات بين 40 إلى 50% بالنسبة للمخطط.