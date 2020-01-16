أخبار مصر | حسين زين يشارك باجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين يشارك باجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، باجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثانية عشر، وذلك ضمن اجتماع الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب، والذي يستضيفه نادي دبى للصحافة بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي، عددًا من البنود المهمة التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال اجتماع الدورة العادية الماضية، واستعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أية عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، واتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن، كما تم عرض أعمال اللجان المختلفة للمجلس خلال هذه الدورة، والتوصيات التي تم رفعها للمكتب التنفيذي، لبحثها واعتمادها، وتستهدف تفعيل وتنشيط العمل الإعلامي العربي، ومن هذه التوصيات تشكيل لجنة لوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية برئاسة السعودية، وتضم في عضويتها مصر والإمارات وتونس والعراق وعمان واتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وعلى هامش الاجتماعات، وخلال فترة مشاركته، أجرى حسين زين عدة لقاءات مع الأشقاء بالإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تفعيل وتنشيط اتفاقيات التعاون الإعلامي، كما أجرى عده لقاءات مع بعض رؤساء الهيئات والاتحادات بالدول العربية الأعضاء بالمجلس، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الإعلامية على نحو يعظم عوائد التعاون مهنيًا واقتصاديًا.