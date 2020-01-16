أخبار مصر | مغامر ويسعى لموسوعة جينيس.. وزيرة البيئة تلتقي على عبده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مغامر ويسعى لموسوعة جينيس.. وزيرة البيئة تلتقي على عبده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المغامر المصري على عبده، حيث ناقشت الإجراءات والاستعدادات التي يجري تجهيزها للقيام برحلة فردية لتسجل فى موسوعة جينيس كأطول رحلة فى العالم باستخدام الدراجة الكهربائية، فى الثاني والعشرين من فبراير القادم تحت رعاية وزارة البيئة، وذلك في إطار التوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة فى الحفاظ على البيئة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الرحلة من معبد أبو سمبل فى الثاني والعشرين من فبراير القادم والذي يتزامن مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني على أن تستمر لمدة مائة يوم تنتهي في الأول من يونيو عند أهرامات الجيزة، يجوب خلالها 75 مدينة فى جميع محافظات مصر.

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وتتخلل الرحلة العديد من الأنشطة البيئية ومنها حملات نظافة وحملات تشجير وجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما استعرضت جهود الوزارة لدعم الشباب والأطفال ودمجهم فى العمل البيئي، كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة وليصبحوا سفراء للبيئة فى كافة ربوع مصر.

وأشارت فؤاد، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة لنشر أهداف والتوعية بمبادرة اتحضر للأخضر التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتأكيد على روح المشاركة في العمل البيئي كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.