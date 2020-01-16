أخبار مصر | مقترح برلماني بإنشاء بنك "الوقت في مصر" لرعاية المسنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني بإنشاء بنك "الوقت في مصر" لرعاية المسنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري التضامن والاتصالات، بشأن تطبيق مقترح "بنك الوقت في مصر"، لزيادة الاهتمام بكبار السن وتحسين الروابط المجتمعية.

وأوضحت أن هذا البنك، يضم أرصدة وحسابات من نوع خاص، أصحابها متطوعون من المتقاعدين، وقوامها ليس الأموال، وإنما الأوقات التي يقضونها في خدمة كبار السن، على أن تُصرف لهم ويستفيدون منها فيما بعد على شكل ردّ الجميل -أي خدمة مقابل خدمة- حينما يحتاجون إلى ذلك.

وأكدت أن مجتمعنا يشهد عملية زيادة في عدد كبار السن، ومنهم من لا يجد من يرعاهم وسط إهمال الأبناء، وبدلا من إرسالهم إلى دار رعاية، فيمكن تطبيق مقترح بنك الوقت.

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ولفتت إلى أن المشروع المقترح يتيح الفرصة للمتقاعدين، ممن هم في صحة جيدة ويرغبون ي تخصيص ومنح جزء من وقتهم لغيرهم، ممن تقدمت أعمارهم وبحاجة إلى رعاية خاصة، بحيث تحتسب لهم ساعات الخدمة في حساب شخصي افتراضي، يمكنهم استغلال تلك الساعات والاستفادة منها في وقت يكونوا فيه بحاجة إلى هذه الرعاية، عند ذلك، يسددون من أرصدتهم ما يتوجب عليهم من تكاليف.

وشددت على أن المقترح ليس بديلا عن دور وزارة التضامن أو الجهات المعنية برعاية كبار السن، ولكنه نوع من المساعدة غير المكلفة، وأيضا يعمل على زيادة الترابط المجتمعي.

وطالبت بتطبيق هذا المقترح في مصر، خاصة مع فوائده على ترابط المجتمع من ناحية وتقليل فاتورة الدعم الاجتماعي من ناحية أخرى، واعتكاف الجهات المعنية على وضع استراتيجية لتطبيقه.