أخبار مصر | تعيين 2791 شابا بينهم 48 من ذوي الهمم بالمنوفية

الوزير قال إنه تلقى تقريرا بذلك، من عفيفي محمد عفيفي، مدير المديرية، وإن المديرية قامت خلال ديسمبر 2019 بقياس مستوى مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، واستخراج العدد نفسه، من ترخيص مزاولة الحرفة، والتفتيش على 411 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محاضر مخالفات لـ 354 منشأة، وإنذار355 منشأة، والتفتيش على 1153 منشآت لتنفيذ قانون العمل، ما أسفر عن تحرير 294 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وتم عمل إنذار لـ333 منشأة.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في إطار متابعة الشكاوى في مجال علاقات العمل جرى تسوية 12 شكوى وديا، وأحيلت 32 شكوى للقضاء، وما زالت 43 شكوى تحت البحث والدراسة، وأنه جرى حفظ 35 شكوى من أصل 122 قدمت للمديرية.

ولفت إلى المديرية عقدت 26 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي، والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عقد 32 ندوة توعية في مجال السلامة الصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت.

