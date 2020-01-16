أخبار مصر | للمصورين.. شروط مسابقات يوم البيئة بجوائز 5 آلاف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمصورين.. شروط مسابقات يوم البيئة بجوائز 5 آلاف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة البيئة، عن مسابقات يوم البيئة الوطني لعام 2020 تحت شعار "التحول إلى الأخضر.. طريق للاستدامة"، والمقررة يوم 27 يناير الحالي، وتنقسم إلي مسابقتين وهما:

أولا: مسابقة رسم بوستر عن الطبيعة في مصر، وشروطها:

1-أن يكون موضوع البوستر عن الطبيعة في مصر.

2-أن يكون مقاس البوستر 70×50 سم.

3-يحق للجهة استخدام الأعمال المقدمة في أغراض التوعية بكافة الأشكال.

4-ألا يقل سن المتسابق عن 15 سنة.

5-آخر موعد للتقدم هو 25/1/2020.

6-يتم تقديم التصميم المطبوع ألوان ونسخة (psd) بمقر وزارة البيئة 30 طريق مصر حلوان الزراعي المعادي - الإدارة العامة للثقافة والتوعية.

ومن الجوائز المقرر توزيعها في مسابقة رسم بوستر في طبيعية مصر هي:

الجائزة الأولي 5000 جنيه.

الجائزة الثانية 2500 جنيه.

الجائزة الثالثة 1500 جنيه.

من الرابع إلي العاشر 1000 (7000).

بإجمالي 16000 جنيه (ستة عشر ألف جنيه).

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ثانيا: مسابقة التصوير الفوتوغرافي وتشمل شروط المسابقة

1-أن يكون موضوع الصورة عن البيئة وحمايتها من التلوث.

2- أن تكون الصورة من نوع JPEG .

3- أن تكون الصورة خالية من العلامات المائية أو التوقيعات.

4- ألا يتم حذف أو إضافة عناصر للصورة.

5- يحق للجهة المنفذة استخدام الأعمال المقدمة في أغراض التوعية بكافة الأشكال.

6-ألا يقل سن المتسابق عن 15 سنة.

7 - آخر موعد للتقدم هو 25/1/2020.

8- يتم تقديم الصورة مطبوعة ونسخة منها علي CD بمقر وزارة البيئة 30 طريق مصر حلوان الزراعي المعادي- الإدارة العامة للثقافة والتوعية.

ومن الجوائز المقرر توزيعها في مسابقة التصوير الفوتوغرافي:

الجائزة الأولي 5000 جنيه.

الجائزة الثانية 2500 جنيه.

الجائزة الثالثة 1500 جنيه.

من الرابع إلى العاشر 1000 (7000).

بإجمالي 16000 جنيه.