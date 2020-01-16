أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية: أداء هالة زايد ومكتبها الإعلامي "مصيبة"

كنا ننتظر أن تخرج علينا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بقرارات تحويل المتسببين في هذه واقعة حادث الكريمات المأسوي، للتحقيق والمسألة، وليس تقديم بعثات حج،

ما يدل على أن أداء الوزيرة ومكتبها الإعلامي،

مصيبة، فهما لم يكلفا

أنفسهما بمعرفة جوانب الأزمة كافة.

وتابعت في تصريح إلى "الخليج 365"، أن من حق طبيبات المنيا، المطالبة بتعويض من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. وأوردت "كنت أتمنى أن تصرف الوزيرة تعويضات للضحايا، من دون انتظار طلبهم لذلك، ولكن سارعت بإعطائهم بعثات حج، رُغم وجود طبيبات مسيحيات بينهم. وأردفت أن الحادث تسبب في أزمة نفسية لدفعات عديدة من أطباء التكليف، الذين شاهدوا موت زملائهم أمامهم، لحضور تدريب إلزامي بعد تهديدهم، وأن الطبيبة التي اعتذرت عن حضور التدريب لظروف أسرية تحولت للتحقيق، فإذا صح هذا الأمر، وتم تحويل الطبيبة بالفعل للتحقيق؛ فالأمر يحتاج لسرعة المسائلة.

وأضافت "