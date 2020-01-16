أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية تطالب بتحقيق عاجل في حادث الكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية تطالب بتحقيق عاجل في حادث الكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقبت إليزابيث شاكر، عضو لجنة صحة البرلمان، على هاشتاج إقالة وزيرة الصحة، الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب حادث طبيبات المنيا، الذي أسفر عن وقوع 4 وفيات، وإصابة 17 آخرين، لافته إلى أن هذا الحادث يجب أن يحال لتحقيقات عاجلة للمتسبب في هذا الأمر، مشيرة أن الموظف الذي أرسل فاكس إلزام حضور الطبيبات بما فيه من صياغة تهديد لأطباء في حال عدم حضورهم التدريب يجب أن يحال لمحاكمة عاجلة.

وأضافت شاكر، في تصريح خاص إلى "الخليج 365": "الحادث ليس بالقضاء والقدر، فكرة الالزام والتهديد فقط تستوجب المسائلة والمحاسبة القانونية في ذلك الأمر"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الطبيبات في وقت قصير جدا لن يسمح لهم بترتيب مواصلة أمنة، مؤكدة أنها تقدمت ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء لسرعة التحقيق والمسائلة في الحادث.

