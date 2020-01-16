أخبار مصر | طلب إحاطة: توسعات رمسيس لا تراعي كبار السن وذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة: توسعات رمسيس لا تراعي كبار السن وذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت البرلمانية منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء النقل والتنمية المحلية والتضامن بشأن عدم مراعاة توسعات شارع رمسيس لظروف كبار السن وذوي الإعاقة بما سبب العديد من الحوادث.

وقالت البرلمانية إن المادة 27 من قانون ذوي الإعاقة نصت على التزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بضمان لذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والمباني التعليمية والتجارية ودور العرض والقاعات والمطاعم والكافيتريات والمستشفيات والمباني العلاجية والطرق والأرصفة والكباري والأنفاق.

كما نصت المادة 28، على التزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة؛ لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة.

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وأكدت أنه رغم ذلك، فإن عملية التوسعات التي تمت في شارع رمسيس، تمت بدون دراسة، بما سبب العديد من الحوادث بالشارع ووصل الأمر إلى فقدان أرواح.

وأشارت إلى أن عملية التوسعات لم تراع أهمية تنفيذ أنفاق وكباري مشاه بدون سلالم "مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة" وصعود الكراسي المتحركة، رغم تكلفتها البسيطة، بما يتطلب معه ضرورة إعادة النظر في تصميمات التوسعات ومراعاة كبار السن وذوي الإعاقة ذلك".

وتابعت النائبة: "منذ أيام لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، بسبب حادث تصادم بين 5 سيارات بميدان رمسيس، وانتقلت أوناش المرور للمكان لرفع حطام الحادث".