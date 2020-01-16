أخبار مصر | محافظ القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحانات "الإعدادية" حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحانات "الإعدادية" حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وإبراهيم صابر نائب المحافظة للمنطقة الشرقية، مدرسة الطبري الإعدادية بنين بمصر الجديدة؛ لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2019-2020، والتي بدأت اليوم بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى الخميس المقبل، وتتعطل يوم الإثنين 20 يناير، بمناسبة احتفال الأقباط بعيد الغطاس.

وذكر المحافظ، أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة، تستقبل نحو 164 ألف طالب وطالبة، من بينهم 83500 طالبا و80500 طالبة، تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.

وأضاف المحافظ، أن عدد اللجان بمدرسة الطبري، 21 لجنة تضم 453 طالبا من بينهم 3 طلاب في لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج، مشيرًا إلى أن الطلاب أكدوا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

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وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة؛ لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وذكر المحافظ، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الـ32، تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية؛ لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أية عقبات، مشيرًا إلى عدم تلقي شكاوى حتى الآن.

وطالب المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، باستغلال إجازة منتصف العام في الأنشطة الطلابية وعمل الصيانات البسيطة التي تحتاجها المدارس.

ورافق المحافظ في جولته، محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالقاهرة.

