أخبار مصر | وفد زراعي يزور سيناء لمتابعة المشروعات واحتفالات الهجن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد زراعي يزور سيناء لمتابعة المشروعات واحتفالات الهجن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من قيادات وزارة الزراعة، يتكون من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، محافظة جنوب سيناء وقاموا بتفقد المشروعات الزراعية في مدن الطور ونويبع وسانت كاترين.

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث قام رئيس هيئة الخدمات البيطرية بمتابعة الاستعداد لاحتفالات المحافظة لسباقات الهجن، والحالة الصحية وأعمال الترقيم والتسجيل للإبل المشاركة فى المهرجان والذى سيبدأ فعالياته اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 1051 جملا منهم 81 من دولة الإمارات العربية الشقيقة والباقى من جمهورية مصر العربية يمثلون محافظات جنوب وشمال سيناء والوادى الجديد ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية.

وكان قد عقد الوفد، لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأيضا مع رئيس نادي سيناء للهجن والفروسية لبحث المشاكل التى تواجه الهجن المصرية أثناء مشاركتها فى المسابقات الدولية والوقوف على المتطلبات الصحية البيطرية لتلك الدول وكذا أوجه الرعاية والعلاج التى يمكن تقديمها للجمال فى محافظة جنوب سيناء.