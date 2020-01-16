أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، تقدمه ببيان عاجل موجه ضد وزيرة الصحة هالة زايد؛ بسبب دورها في حادث وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وقال النائب، في بيان صحفي، إنه يجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث المأسوي الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

وأوضح أن أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧، وكان من الممكن أن يتم توفير لهم مدرب في المنيا بدلا من سفرهم خاصة وأن بينهم طبيبات، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.

وأكد النائب، ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط في صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب في القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.