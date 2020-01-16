مصر | ضبط "حلاق" بتهمة تزوير توكيلات رسمية في الإسكندرية 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "حلاق" بتهمة تزوير توكيلات رسمية في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، عنصرا إجراميا، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث المرور بمديرية أمن الإسكندرية، قيام حلاق، مقيم بمنطقة سيدي بشر قبلي بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية، يتردد على وحدات المرور؛ لإنهاء تلك الإجراءات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تم ضبطه وبحوزته 11 توكيلا رسميا عاما، و89 صورة ضوئية لتوكيلات أُخرى "جميعها مزورين"، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحرازه تلك التوكيلات المزورة، بقصد استخدامها في تسهيل تردده على وحدات المرور المختلفة، لتجديد السيارات الملاكي، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه، واعترف بتزويره تلك التوكيلات بمعرفته وإضافة أسماء أُخرى على توكيلات رسمية حقيقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي تتعلق بتزوير المحررات والمستندات وترويجها.