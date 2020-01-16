مصر | عفو رئاسى وشرطى عن 439 سجينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عفو رئاسى وشرطى عن 439 سجينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قطاع السجون اللجان؛ لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 88 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، استمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 351 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.