مصر | بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية توجه قوافل إنسانية بـ 4 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية توجه قوافل إنسانية بـ 4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بـ"قرية المناشي في مركز شرطة منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، وقرية كفر نشوه دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعزبة الأزهري بمركز سمسطا في محافظة بنى سويف، ومنطقة نفيشه بمركز الإسماعيلية".

وقامت بتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، إذلاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين قاطني القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم، وإستمرارًا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهادفة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة عيد الشرطة.

