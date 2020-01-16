مصر | إقالة وزيرة الصحة.. النيابة تستمع لأقوال مصابي حادث الكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. النيابة تستمع لأقوال مصابي حادث الكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع نيابة جنوب الجيزة، لأقوال عدد من الأطباء المصابين، إثر الحادث الأليم الذي وقع ظهر أمس الأربعاء، بطريق الكريمات، والذين يتلقون العلاج بالمستشفيات.

ووقع الحادث وقع إثر اصطدام سيارة ميكروباص كان يستقلها الأطباء، بسيارة نقل بالطريق الصحراوي، الشرقي بمنطقة الصف، في أثناء توجههم لحضور تدريب خاص بعملهم.

وفي سياق آخر، أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة؛ لحضور إحدى الدورات التدريبية.



وأوضح أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد فيما تتواجد 3 حالات تتلقى العلاج بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، مشيرًا إلى خروج حالة بعد تحسن حالتها الصحية وتلقيها الخدمة الطبية في مستشفى 15 مايو.

