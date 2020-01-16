مصر | إنفوجرافيك.. 15 نصيحة لقائدي السيارات في حالة الشبورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 15 نصيحة لقائدي السيارات في حالة الشبورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن عده إرشادات لقائدي السيارات في حالة السير بالطرق، حال وجود شبورة مائية، كالتالي:

أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

اضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

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استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.

افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية؛ وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الإصطدام به.