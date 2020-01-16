شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كوبري محرم بك بالإسكندرية بعد تعرضه لهبوط جزئي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة مرور الإسكندرية، غلق كوبري محرم بك العلوي في الاتجاه المؤدي إلى طريق الحرية والكورنيش، صباح اليوم الخميس، بسبب حدوث هبوط وانهيار جزء من جسم الكوبري.

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تعرض كوبري محرم بك لهبوط جزئي وانهيار بلاطة خرسانية، صباح اليوم الخميس، ما تسبب في حدوث شلل مروري دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالسيارات.

ومن جانبه، قال اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إن قوات إدارة المرور أغلقت الكوبري جزئيا وأجرت تحويلات مرورية بديلة أسفل الكوبري، لضمان استمرار حركة المرور.

وأشار إلى أنه تم وضع حواجز حديدية والبدء في إصلاح الجزء المنهار بواسطة مديرية الطرق وجهاز تعمير الساحل الشمالي في أسرع وقت، مضيفا أنه سيتم إجراء صيانة شاملة للكوبري خلال الفترة المقبلة.

هبوط جزء بأرضية كوبري محرم بك بالإسكندرية