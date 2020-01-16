شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة»: بدء أولى مراحل تنقية العضويات بـ124 هيئة شبابية فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، بدء المرحلة الأولى من تنقية العضويات داخل الهيئات الشبابية في المحافظة (124) تنقسم ما بين 48 مركزاً شبابياً، و76 نادياً شعبياً منتشرين في 8 إدارات فرعية بدءاً من يوم ٢٨ يناير الجارى.

وقالت الشريف، في تصريحات لـ المصرى اليوم، «إن المرحلة الأولى تضم 48 مركز شباب، على أن تضم المرحلة الثانية التي تبدأ بعد 15 يوماً من المرحلة الأولى في 76 نادياً شعبياً، وتحديداً في 1 فبراير المقبل ولمدة 15 يوماً مشيرة إلى أن ذلك يأتى في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ممثله في مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية للوقوف على آخر المستجدات داخل الهيئات الشبابية والرياضيه وكذا فروع الشباب والادارت».

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ولفتت إلى أنه سيتم تسيير 8 لجان بواقع لجنة من كل فرع لتنقية العضويات ورصد العاملة والمنتسبة والمسدد وغير المسدد للرسوم، فضلاً عن لجنة مركزية من إدارة الهيئات الخاصة من مديرية الشباب والرياضة لمساعدة اللجان الفرعية.

ووجهت الشريف، خلال اجتماع عقده بمقر المديرية إداره الهيئات ومديرى فروع الشباب الـ8 ومسئولى الهيئات بالفروع بضرورة تنقيه عضويه مراكز الشباب والأندية الشعبية على مستوى الإسكندريه، وتقديم بيان شامل يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع من خلال حصر كامل بالعضويات العاملة والمنتسبة وإعداد المسددين لرسوم العضوية التي تختلف من مركز لآخر ونادى لآخر أيضاً.

وتابعت قولها: «سيتم عقد اجتماع شهري الأحد الأول من كل شهر، للوقوف على آخر المستجدات بالهيئات الشبابية والرياضيه مشددة على ضرورة التعميم على مراكز الشباب لاعتماد محاضر مجالس إدارات مراكز الشباب في موعده».

وفى سياق متصل، قالت الشريف، «إنه تجرى أعمال تطوير مركز شباب فلسطين ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب حيث تم الانتهاء من تركيب سيراميك دورات المياه وأرضيات المبني وباقي أعمال الدهانات وعزل أسطح المبنى، كما تم الانتهاء من طبقة الإحلال وطبقة خرسانة عادية وصب القواعد والأعمدة للغرف بالنسبة لغرفة خلع الملابس لللاعبين، والمتبقى تركيب بلاط الأسطح بالنسبة للمبنى الإدارى».

جهود وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية

جهود وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية

جهود وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية

جهود وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية