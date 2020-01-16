شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الطبي العالمي يستضيف خبير فرنسي في علاج أورام الكبد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور تيري دو بيري، خبير علاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، في الفترة من 6 حتى 8 فبراير 2020.
جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساء.
للتواصل عبر رقم الخط الساخن 16221، أو الموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg
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