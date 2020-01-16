شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ووكيل «التعليم» يتفقدان لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عدداً من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة لمتابعة سير أول أيام العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019- 2020، حيث رافقه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق.

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وبدأت الجولة بمتابعة لجنة عبدالله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق، والتي تضم 41 لجنة امتحانية إحداها لجنة للطلاب المدمجين، كما تفقد لجنة مدرسة الخنساء الإعدادية بنات وعدد لجانها 27 لجنة.

يُذكر أن 82260 طالباً تقدموا للامتحان بالشهادة الإعدادية أمام 331 لجنة على مستوى المحافظة، مقسمة على جميع الإدارات التعليمية الثماني.

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ولم ترد أية شكاوى من مادة اللغة العربية لغرف العمليات بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، فيما تستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق الثالث والعشرين من يناير الجاري.

محافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التعليم يتفقدان لجان امتحانات الشهادة الإعدادية