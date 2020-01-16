شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بيطرية مجانية لخدمة المُربين بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة، قافلة بيطرية ممولة من «ADP» بمراكز محافظة الفيوم بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وهيئة الخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وذلك في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2020 في مراكز طامية ويوسف الصديق وأطسا.

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وقال هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن القافلة تقدم خدماتها لصغار المربين مجانًا في القرى الأكثر احتياجًا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعي.

وأضاف «حسن» أن القافلة شملت أيضًا إقامة ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان لخفض تكاليف تغذية الحيوانات، وأخرى عن استخدامات الدوبلر في حل المشاكل التناسلية، وعن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة، ورفع الإنتاجية.

كما اختتمت فعاليات القافلة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الذي أشاد بجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في خدمة مواطني المحافظة والتي يمتهن معظم سكانها الزراعة.