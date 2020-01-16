شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: أول تطبيق عملى لمطبقى المبيدات على الاستخدام الآمن بالحقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المبيدات والآفات الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أول تطبيق عملى لتأهيل مطبقى المبيدات فى الحقول للعمل فى القطاع الزراعى، خاصة التى استفادت من برامج مطبقي المبيدات التي تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة للحد من مخاطر سوء استخدام المبيدات علي الصحة العامة والبيئة.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية، إن لجنة من خبراء المبيدات تقوم بمتابعة الإجراءات التنفيذية الناتجة عن الدورة التدريبية لمطبيقى المبيدات للتأكد من جدواها وتشجيع المزيد منهم علي التطبيق العملي للمنظومة، مضيفا أنه يتم دوريا تطبيق عملى لتأهيل مطبقي المبيدات للعمل في القطاع الزراعى، لافتا الى أن أحد هؤلاء المطبقين هو محمود الهنداوى من محافظة الغربية والذي يعد أحد الكفاءات في العمل ضمن منظومة مطبقي المبيدات ويقوم بتدريب عدد آخر من مطبقي المبيدات علي مختلف الأعمال لمكافحة الآفات في الأراضي الزراعية بالمحافظات.

ومن جانبه أكد المستفيدون من برنامج مطبقى المبيدات ، أن الاستفادة من دورة مطبقى المبيدات التى تقوم بها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، تمثلت في التطبيق الفعال للقضاء على الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، واختيار مواعيد الرش المناسبة للحصول على أعلى نتيجة على المحاصيل المختلفة، وأهمية استخدام أدوات الرش الوقائية للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشددا أن أهمية هذه الدورات تكمن في اقتناء المبيدات الأصلية والمسجلة بوزارة الزراعة والالتزام بالجرعات الموصى بها، والتخلص الأمن لعبوات المبيدات الفارغة بعد الاستخدام، واستخدام المبيدات ذات مواد فعالة جديدة ليس لها مقاومة سابفة من الافات والامراض.

وأوضح تقرير لجنة المبيدات الزراعية، أن دورات مطبقي المبيدات لها أهمية خاصة فى التعريف بأمراض النباتات التي تصيب المحاصيل المختلفة وسبل المكافحة المتكاملة للأفات للحفاظ على الثروة الزراعية، والتوعية بمخاطر غش المبيدات وخطورتها علي جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتى.