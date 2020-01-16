شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعود للقاهرة عقب انتهاء زيارته الأولى لسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، عقب انتهاء زيارته الأولى لمحافظة سوهاج التى استمرت خمسة أيام، حيث تفقد البابا تواضروس خلال الزيارة إيبراشيات طهطا وجهينة وسوهاج وأخميم وطما وساقلتة والمنشاة والمراغة، والبلينا وجرجا ودير الخطاطبة ودير العذراء بجبل أخميم.

عقد قداسة البابا أثناء الزيارة لقاء مع الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة في مطرانية سوهاج، وعقد لقاء عشاء مع المسئولين بالمحافظة داخل مطرانية سوهاج، وترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء بجرجا وألقى عظة من من مطرانية البلينا، ودشن مطرانية سوهاج وألقى العظة من مطرانية أخميم وترأس قداس تدشين كاتدرائية الشهيد أبوفام بطما وعقد لقاء مع رهبان دير العذراء مريم بأخميم وترأس قداس تدشين كنيسة الأنبا شنودة بطهطا وأدار لقاء مع رهبان ديري الأنبا شنودة الغربي والأنبا بيشاي.

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وقالت الكنيسة - فى بيان صحفى لها أمس الأربعاء- إنه شارك فى صلوات التدشين والقداس الذى تلاها 15 من الآباء المطارنة والأساقفة، وما يقرب من 100 كاهن وبضع آلاف من أقباط الإيبارشية، لافتة إلى أن المذابح الخمسة المدشنة تميزت بأن 4 منها حمل كل واحد منهم أسماء ٤ قديسين دفعة واحدة، ليصل إجمالي عدد القديسين الذين حملت المذابح الخمسة أسماءهم 17 قديسًا وقديسة، حيث جاءت أسماء قديسي المذابح كالتالي: المذبح الرئيسى على أسم القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، والمذبح البحري على أسماء القديسين مارمرقس الرسول والبابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس الأول والبابا ديسقورس الـ ٢٥، والمذبح القبلي على أسماء القديسين أبومقار ومكسيموس ودوماديوس والأنبا إشعياء الإسقيطي، والمذبح العلوي البحري على أسماء السيدة العذراء والشهيدة دميانة والقديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، والمذبح العلوي القبلي على أسماء القديسين يوسف النجار والأنبا صموئيل المعترف والأنبا باخوميوس أب الشركة والأنبا أبرآم.

وبدأ البابا تواضروس الثانى، جولة رعوية السبت الماضي بإيبارشيات محافظة سوهاج الست، إستهلها بلقاء عام لمجامع كهنة الإيبارشيات الست، أعقبه لقاء مع قيادات المحافظة، لتبدأ بعدهما زياراته للإيبارشيات الست وهي على الترتيب: إيبارشيات جرجا، والبلينا ودارالسلام، وسوهاج والمنشاة والمراغة، وإخميم وساقلته، وطما، ليختتم الزيارات اليوم بزيارة إيبارشية طهطا وجهينة.